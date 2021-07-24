В Госдуме призвали подать протест на результат мужской велогонки на Олимпийских играх

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев призвал подать протест на результат мужской велогонки на Олимпийских играх, передает Sport24.

Российские гонщики пожаловались на то, что не получили питание на втором пункте.

«Я считаю, что наша федерация, наш олимпийский комитет должны отреагировать, подать протест, восстановить справедливость, потому что наши ребята точно не виноваты в случившемся. Игры только начинаются и важно сделать все, чтобы в будущем такие ситуации не повторялись», — сказал Свищев.

Победителем заезда стал эквадорец Ричард Карапас, второе место занял бельгиец Вут Ван Арт. Тройку сильнейших замкнул Тадей Погочар из Словении.

Олимпиада должна были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса она была перенесена на год. Организаторы соревнований приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее тхэквондист Михаил Артамонов выиграл первую бронзовую медаль для России на Олимпиаде.