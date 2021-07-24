Россия делит девятое место в медальном зачете после первого дня Олимпиады

Сборная России делит девятое место с Сербией в медальном зачете после первого дня Олимпийских игр — 2020 в Токио.

В стартовый день Олимпиады Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Олимпиада должна были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса она была перенесена на год. Организаторы соревнований приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего).

1. Китай – 3-0-1 (4)

2. Япония – 1-1-0 (2)

3. Южная Корея – 1-0-2 (3)

...

9-10. Россия — 0-1-1 (2)

9-10. Сербия — 0-1-1 (2)

Ранее сообщалось, что Россия после бронзы в тхэквондо поднялась на четыре строчки в медальном зачете Игр.