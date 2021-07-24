Insider назвал поясные сумки сборной Украины лучшим аксессуаром Игр-2020

Издание Insider выбрало поясные сумки национальной команды Украины лучшим аксессуаром на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

На церемонию открытия Игр делегация из Украины в составе 161 человека вышла в шортах и футболках с элементами цветов национального флага, а также с поясными сумками ярко-желтого цвета. Знаменосцами команды на церемонии стали олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее знаменосцы сборной России Софья Великая и Максим Михайлов на церемонии открытия Игр в Токио — 2020 в эфире Первого канала рассказали о том, как они совместно несли флаг Олимпийского комитета России (ОКР).