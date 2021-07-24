CAS отменил решение МОК о лишении аккредитации главы Федерации тяжелой атлетики Агапитова на ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и врио главы Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максима Агапитова на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его личной аккредитации на Олимпийские игры — 2020 в Токио.

«Нам удалось убедить панель арбитражного суда, что данное нарушение не может быть принято как негативное обстоятельство в отношении Максима Агапитова, которого много лет в мире тяжелой атлетики знают как непримиримого борца с допингом, коррупцией и мошенничеством как в России, так и в мире», — цитирует адвоката Агапитова insidethegames.biz.

Ранее сообщалось, что МОК отозвал аккредитацию на Игры-2020 в Токио Максима Агапитова.

16 июля Агапитову сообщили, что он не соответствует критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду в японской столице. В частности, чиновники не должны иметь «личную историю, связанную с какими-либо нарушениями антидопинговых правил».

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.