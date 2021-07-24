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Призерка чемпионатов мира ответила Навке: ты потеряла уважение в нашем сообществе

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Трехкратная призерка чемпионатов мира в танцах на льду, канадка Кейтлин Уивер написала Татьяне Навке в комментариях под постом в ее Instagram, в котором экс-фигуристка раскритиковала мужскую художественную гимнастику, заявив, что спорт не является местом для пропаганды гомосексуализма.

«Тебе должно быть стыдно! Сдаешь назад? Да, ты имеешь право на свое мнение, это очевидно. Но ты пересекла черту, когда поделилась этим мнением с миллионами подписчиков. Сейчас можешь говорить что угодно, урон уже нанесен. Ты потеряла уважение в нашем сообществе», — написала Уивер.

Напомним, Навка опубликовала видео, в котором мужчина выступает в упражнениях с лентой. Навка ужаснулась номеру гимнаста, а также заявила, что художественная гимнастика должна оставаться чисто женским видом спорта.

Ранее испанский художественный гимнаст Кристофер Бенитес прокомментировал слова экс-фигуристки Татьяны Навки, которая раскритиковала мужчин в этом виде спорта.

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