«Рома» и «Байер» борются за звезду «Зенита»

Иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун интересен двум европейским клубам. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо хочет усилить свою команду Азмуном. Римский клуб надеется в скором будущем завершить переговоры с «Зенитом».

Также Сердаром интересуется немецкий «Байер», который готов заплатить за иранского нападающего 18 миллионов евро.

Леверкузенский клуб предложил лучшие условия, чем представители итальянской команды, но наставник римлян очень хочет видеть Азмуна в своем клубе, поэтому «Рома» может перебить предложение «Байера».

Сердар Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В сезоне Российской премьер-лиги 2020/21 иранский форвард провел 24 матча, в которых смог отличиться 19 раз, а также отдать две результативные передачи.

До «Зенита» Сердар выступал за «Рубин» и «Ростов».

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак стал самым титулованным тренером в истории команды с берегов Невы.