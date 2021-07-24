Посольство России в Японии призвало МОК исправить карту с Крымом в составе Украины

Российское посольство в Японии в своем заявлении призвало Международный олимпийский комитет (МОК) вернуть Крым в состав России на карте, опубликованной на официальном сайте Игр в Токио. Напомним, в разделе «расписание и результаты» размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную «аплодисментами». Ранее карте можно было заметить, что Украина и Крым разделены границей, но спустя некоторое время организаторы внесли изменения, проведя границу между полуостровом и Россией.

«В связи с публикацией на сайте Олимпиады-2020 карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами.

Таким образом, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт.

Исходим из того, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», — говорится в заявлении.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады.