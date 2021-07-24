Дик Адвокат раскритиковал решение Карпина совмещать посты в «Ростове» и сборной России

Бывший тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером национальной команды. Контракт специалиста действует до 31 декабря.

«Это отличный выбор, Карпин был классным футболистом и у него все получается с «Ростовом», — говорит Адвокат. — Всегда хорошо, когда такую должность занимает русский специалист, это хорошо для всего вашего футбола в целом», — цитирует Адвоката «РБ Спорт».

Также Адвокат поделился мнением о том, что Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России.

«Это, честно говоря, выглядит немного странно. Если ты работаешь не главным тренером, а ассистентом, то такое вполне возможно. Но быть главным тренером сборной и клуба крайне сложно. Я бы на такой шаг не пошел. Тебе придется тратить основную часть времени на работу в национальной команде. Но я очень надеюсь, что Карпин — тот самый человек, который сможет вывести сборную России в финальную часть чемпионата мира», — добавил Адвокат.

Напомним, 8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее стала известна зарплата Карпина и его помощников в сборной России.