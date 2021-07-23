Знаменосцы сборной России рассказали о впечатлениях с церемонии открытия Игр

Знаменосцы сборной России Софья Великая и Максим Михайлов на церемонии открытия Игр в Токио — 2020 рассказали о своих впечатлениях от мероприятия.

«Какие у нас впечатления? Очень волнительно! Конечно, мы долго шли, видели разные страны. Они на нас смотрели и поддерживали. Я таких чувств раньше не испытывала. Очень рада, что в моей жизни был такой яркий момент, что мне выпала честь нести флаг нашей страны», — сказала Софья Великая.

«Несмотря на то что стадион пустой, атмосфера классная. Праздник спорта чувствуется везде — как на подходе к стадиону, так и внутри. Открытие удалось!» — уверен Михайлов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что сборная России вышла на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио.