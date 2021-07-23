Экс-менеджер «Локомотива» рассказал, как Тарасов чуть не вызвал международный скандал

Экс-начальник управления по связям с общественностью московского «Локомотива» Андрей Бодров рассказал, как хавбек Дмитрий Тарасов показал майку с фотографией президента России Владимира Путина после матча в Турции.

«Мы играли в Лиге Европы в Турции с «Фенербахче» после трагической гибели экипажа Су-24, когда дипломатические отношения между странами были фактически приостановлены. В Стамбуле нас повсюду сопровождал спецназ, город мы видели из-за решеток окон бронированных машин. Усиленная охрана отеля, запрет на прогулки.

После матча никто даже не понял, что произошло. Дима бродил в своей майке на другом конце поля, никто ничего не заметил. Приземлились в Москве ранним утром, на моем телефоне – сотни неотвеченных вызовов и сообщений. Продюсеры ток-шоу с главных телеканалов искали Тарасова.

Регламент международных соревнований УЕФА строго запрещает политическую агитацию. Трактовка наказаний за разные нарушения выглядела неоднозначной, и мы опасались серьезных санкций в отношении клуба.

На мой прямой вопрос – кто это придумал? – Дима ответил: «Моя идея, только моя». Он и сегодня это повторяет, а у меня другая версия. Думаю, Диму надоумил пиар-директор Ольги Бузовой по имени Антон. Больше некому. Когда этому менеджеру ночью дозвонились журналисты, он был в приподнятом настроении и ответил буквально следующее: «Ха-ха, привет, как раз читаю регламент ФИФА». То есть человек, очень далекий от футбола, отвечал ночью на звонки, изучал регламенты», — приводит слова Бодрова Sport24.

Напомним, в 2016 году полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов после поражения команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от «Фенербахче» (0:2) продемонстрировал переполненному стадиону в Стамбуле майку с изображением Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент».

Ранее Андрей Бодров рассказал о конфликтной ситуации со Станиславом Черчесовым, занимавшим тогда пост наставника московского «Спартака».