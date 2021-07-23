Темнокожий музыкант заявил, что его отстранили от церемонии открытия Игр из-за расизма

Проживающий в японской столице Токио сенегальский певец Латир Си пожаловался, что его отстранили от церемонии открытия Олимпийских игр — 2020.

«Это чистейший расизм. Мне передали то, что они говорили: почему этот парень, почему этот африканский парень? Я всякое видел, многое испытывал, но это никак не вяжется с Олимпиадой. Почему я должен молчать?

Дело не в деньгах, мне просто грустно, я разочарован в них. Это нечестно. Я делал все для этой страны. Я приехал в 1994 году, я везде выступал с японскими артистами, я участвую во многих событиях. И вот что я имею», — приводит слова музыканта Independent.

Сенегалец, который живет и выступает в Японии более 20 лет, должен был принять участие в церемонии открытии Олимпиады на Национальном стадионе в Токио. Но ему сказали, что организаторы отстранили его от шоу, поскольку посчитали неуместным присутствие темнокожего человека в мероприятии, опасаясь за то, что допустив Си, им пришлось бы представить в церемонии еще более широкий спектр этнических групп.

Церемония открытия Олимпиады — 2020 начнется 23 июля в 14:00 по московскому времени. Игры завершатся 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

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