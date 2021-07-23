Журова о карте Украины с Крымом на сайте ОИ: это за гранью абсурда

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Крым на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

«Это за гранью абсурда. То же самое, когда организаторы думают, что на чемпионате мира по шашкам России можно разрешить флаг, потому что это неолимпийский вид спорта, а потом в середине вдруг понимают: что-то не то сделали. Им поступает звонок, и они убирают флаг прямо во время матча. Вот здесь примерно то же самое. Одни видят ситуацию с одной стороны, другие – с другой, получаются нестыковки.

Возможно, у человека, который это делал, было восприятие, что Крым – это Россия, а потом ему подсказали, что это совершенно неправильно. Особенно, когда мы начали это комментировать. Представляете, какая сразу на Украине буча поднялась? Как говорят, позвонили в свой обком и поставили на вид – мол, что это такое. Возможно, если бы мы эту тему не подняли, карта бы так и висела. Допускаю, что все думали, что никто на это внимания не обратит. Но мы обратили, а потом – и украинская сторона, и были приведены контраргументы.

Для спортсменов это точно не имеет значения, для их результата. Что касается страны в целом – конечно, мы будем стоять на своем. Не знаю, какие дипломатические или другие меры здесь можно принять. Ноты мы всегда высказываем, когда дело касается нашей территории, и, наверное, МИД может на это отреагировать, по крайней мере, написать письмо.

Что ответит МОК, сложно сказать – понятно, что у них свои убеждения на этот счет. Они могут сказать, что они вне ситуации и считают границы Украины в соответствии с тем, какими они были до 2014 года. Но тогда давайте считать по тем границам, какими они были, когда Советский Союз присоединился к Олимпийским играм. А тогда и Крым, и вся Украина были в составе одной страны. Это шутка, конечно, но если говорить о первоисточниках – тогда мы были единым союзом», — сказала Журова «Газете.Ru».

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему Крым был в составе России на сайте Олимпийских игр.