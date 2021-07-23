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В МОК объяснили, почему Крым был в составе России на сайте Олимпийских игр

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olympics.com

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему Крым на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио сначала обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом «сделали» украинским, убрав соответствующую линию.

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — цитирует представителя пресс-службы МОК РИА «Новости».

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что обновлен первый олимпийский рекорд на играх в Токио.

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