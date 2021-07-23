Российская лучница, потерявшая сознание на ОИ-2020, избежала госпитализации

Российская лучница Ксения Перова рассказала о самочувствии Светланы Гомбоевой, которая потеряла сознание во время соревнований на Олимпиаде в Токио.

«Со Светой уже все нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю», – приводит слова Перовой Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд – Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли.

Церемония открытия Олимпиады — 2020 начнется 23 июля в 14:00 по московскому времени. Игры завершатся 8 августа.

Ранее Представительница Южной Кореи Ан Сан обновила олимпийский рекорд, установленный украинкой Линой Герасименко в 1996 году.