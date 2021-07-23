В Госдуме прокомментировали изображение Крыма в составе России на карте ОИ-2020

На официальном сайте Олимпиады — 2020 в разделе «расписание и результаты» размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную «аплодисментами». На карте можно заметить, что Украина и Крым разделены границей. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об этой ситуации.

«Мы приветствуем решение МОК с отделением Крыма от Украины. Эта территория с 2014 года не является украинской. Спортсмены, проживающие там, являются гражданами Российской Федерации и должны выступать под флагом России. Это решение МОК, его должны уважать все», — передает слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Олимпиада стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал возможную отмену Олимпийских игр в Токио.