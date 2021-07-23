Валуев: нет никакого резона отменять Олимпиаду, но организаторы ничего не решают

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал возможную отмену Олимпийских игр в Токио.

«Для начала нужно установить первопричину. Они поступят так, как им будет лучше. Конечно, нет никакого резона отменять Олимпиаду за два дня до ее начала, когда в деревню уже заселились участники. Но вердикт вынесут местные контролирующие органы типа российского Роспотребнадзора. Мы не знаем, что скажут там. Организаторы просто не имеют права проигнорировать распоряжение. Они в данной ситуации ничего не решают.

Журналисты больше раздувают данную ситуацию, задавая соответствующие вопросы. Президент МОК Томас Бах уже высказался на этот счет. Он признался, что если бы знал, с каким количеством сложностей придётся столкнуться, просто отменил бы Олимпиаду. Но теперь пути назад, конечно, нет, раз уж ввязались в эту игру», — приводит слова Валуева RT.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее Валуев дал совет спортсменам перед стартом Олимпиады.