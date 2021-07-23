Леброн Джеймс стал первым баскетболистом НБА, заработавшим один миллиард долларов

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который заработал один миллиард долларов за карьеру. Об этом сообщает Sportico. Источник опирался на зарплаты и рекламные контракты спортсменов.

В сезоне 2020/21 Леброн по контракту с «Лейкерс» заработал около 39 миллионов долларов.

Среди действующих игроков на втором месте по доходу находится баскетболист «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (580 млн), третий — Стефен Карри из «Голден Стэйт» (430 млн).

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, четырёхкратным самым ценным игроком финала НБА, четырёхкратным самым ценным игроком НБА, самым результативным игроком регулярного чемпионата и новичком года. 13 раз входил в первую сборную всех звёзд НБА, дважды во вторую, 1 раз в третью, пять раз входил в сборную всех звезд защиты, 16 раз принимал участие в матче всех звезд, где трижды признавался самым ценным игроком.

Ранее Леброн Джеймс стал самым ненавистным спортсменом в мире.