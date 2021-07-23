Космонавты обратились к российским спортсменам перед Олимпиадой в Токио

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров записали видеообращение в поддержку спортсменов, которые будут представлять Россию на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Эта Олимпиада — особое испытание для всех спортсменов и в первую очередь для представителей нашей страны. Мы все гордимся флагом и гимном нашей родины, и они всегда буду в ваших сердцах: и когда вы будете идти по дорожке олимпийского стадиона, и когда вы будете стоять на подиуме», — сказал Дубров.

«Вместе с миллионами ваших фанатов, друзей, любителей спорта, невзирая на флаги и атрибуты, мы будем верить в ваши силы, волю и в то, что никто и ничто вас не остановит на пути к олимпийским наградам», — отметил Новицкий.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников высказался о российских спортсменах, которые недовольны условиями пребывания на Олимпиаде в Токио.