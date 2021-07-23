Россия вошла в троку самых тестируемых на допинг команд на ОИ в Токио

Генеральный директор Международного агентства тестирования (ITA) Бенджамин Коэн заявил, что российская сборная — одна из самых тестируемых на допинг перед стартом Олимпийских игр в Токио. По словам Коэна, команды США и Китая также часто тестируются наряду с российскими спортсменами.

«Не буду скрывать, что российские спортсмены находятся в группе риска в связи с событиями предыдущих лет. Планы тестирования основаны на оценке рисков. Мы учитываем ряд факторов. Это особая методика. Она позволяет нам определять риски в конкретном виде спорта и в каждой стране. Зачастую российских спортсменов тестируют на основе оценки рисков. Мы тестировали россиян в течение года по различным программам международных федераций. Уверен, что россиян проверяют гораздо чаще, чем атлетов других стран. Мы делаем все возможное, чтобы поймать мошенников. В этом роль ITA: защищать спортсменов и честность соревнований», — приводит слова Коэна Reuters.

Напомним, согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее РУСАДА отреагировало на слова главы WADA о конце эпопеи с допингом в России.