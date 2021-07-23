20-летний россиянин Иосифов дебютировал за испанский «Вильярреал»

Российский футболист Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в контрольном матче против французского «Лиона» (2:2).

20-летний полузащитник вышел на поле с первых минут и был заменен в середине второго тайма. Россиянин создал несколько опасных моментов.

После окончания контракта с «Локомотивом» Иосифов подписал пятилетний контракт со второй командой «Вильярреала».

Иосифов — воспитанник академии «Локомотива». За основной состав железнодорожников он сыграл шесть матчей, проведя на поле в общей сложности 89 минут. Контракт полузащитника с москвичами истек 30 июня.

В прошлом сезоне «Вильярреал» занял седьмое место в чемпионате Испании, но при этом клуб сумел выиграть Лигу Европы, в полуфинале переиграв английский «Арсенал», а в решающем матче, в эпичной серии пенальти, которая завершилась со счетом 11:10, команда оказалась сильнее «Манчестер Юнайтед».

«Вильярреал» тренирует экс-наставник московского «Спартака» Унаи Эмери.

Ранее уругвайский футболист Диего Годин рассказал, что им интересуется клуб из России.