Российский клуб разгромил соперника в первом в своей истории матче в еврокубках

«Сочи» в своей первой игре в еврокубках с разгромным счетом переиграл азербайджанскую команду «Кешля» (3:0). Первый мачт 2-го квалификационного раунда Лиги конференций состоялся на стадионе «Фишт».

Российская команда открыла счет на десятой минуте. Родригао забил мяч головой после паса Кристиана Нобоа с углового. Во второй половине встречи отличился уже сам эквадорец, реализовав 11-метровый удар. Счет до крупного довел Максим Барсов. В роли ассистента вновь выступил Нобоа.

Ответный матч пройдет на стадионе «Шафа» в столице Азербайджана Баку 29 июля.

«Сочи» по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21 расположился на пятой строчке, уступив четвертую строчку казанскому «Рубину» по дополнительным показателям.

Розыгрыш Лиги конференций сезона-2021/22 станет первым в истории. Турнир является третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее бывший главный тренер казанской команды Ринат Билялетдинов заявил, что «Рубину» необходимо укрепляться для успешного выступления как в еврокубке, так и в российском чемпионате.

Подопечные Леонида Слуцкого сыграют с победителем матча между литовской «Судувой» и польским «Ракувом».