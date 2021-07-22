Третьяк заявил, что давно уже пора было изменить олимпийский девиз

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) изменить девиз Олимпийских игр.

Сессия МОК 20 июля единогласно одобрила изменение олимпийского девиза на «Быстрее, выше, сильнее - вместе» (лат. Citius, altius, fortius - communis).

«Я абсолютно нормально отношусь к изменению девиза Олимпиады. Вместе — это хорошо, потому что мы все вместе делаем большое дело для пропаганды олимпийского движения и здорового образа жизни.

Возможно, МОК сделал для того, чтобы напомнить людям, что сейчас надо объединяться, а не разъединяться — в связи с пандемий и всем тем, что творится в мире.

Думаю, давно пора было это сделать, потому что мировые спортсмены, болельщики — мы все вместе большая сила, большая семья», — приводит слова Третьяка Sport24.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден Олимпийским конгрессом в 1894 году перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1896 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член МОК Елена Исинбаева рассказала, почему изменили девиз Олимпийских игр.