Бывший врач «Локомотива» объяснил, почему 23-летний футболист завершил карьеру

Бывший врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий прокомментировал решение 23-летнего Михаила Лысова завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Все ожидаемо. К сожалению, у него были большие проблемы с сосудами. Мы рекомендовали ему не возвращаться в футбол, обсуждая отдаленные последствия. Это было бы связано с недостаточным кровообращением на фоне интенсивных физических нагрузок. Но Миша настолько любит футбол, что решил продолжить карьеру. Не получилось. Временное разрешение ему давали не в «Локомотиве», клуб был против.

У Лысова проблемы с одним крупным сосудом. В данный момент это никак на его жизни не скажется, она будет позитивной, полноценной и активной, но только на любительском уровне. Это не из-за занятий спортом, а врожденное», — приводит слова врача «Чемпионат.com».

Защитник дебютировал за основную команду «Локомотива» в июле 2017 года. Всего он принял участие в 23-х матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями. В составе «железнодорожников» он стал чемпионом России (2017/18) и завоевал Суперкубок страны (2019).

Ранее сообщалось, что Михаил Лысов официально завершил карьеру.