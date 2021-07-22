Сборная Бразилии по футболу уверенно переиграла Германию на Играх-2020

В стартовом туре в рамках группового этапа соревнований по футболу среди мужских команд на Олимпийских играх — 2020 Бразилия победила немецкую сборную (4:2).

К 30-й минуте южноамериканцы смогли отправить мяч в сетку ворот противника трижды: автором хет-трика стал Ришарлисон. В конце первой половины матча Матеус Кунья не реализовал 11-метровый удар.

В начале второго тайма Надим Амири один мяч отыграл. На 63-й минуте Максимилиан Арнольд оставил немцев вдесятером, получив вторую желтую карточку. Ближе к концу игры разрыв в счете сократился до минимального благодаря голу Рагнара Ахе. Однако в компенсированное время окончательный результат на табло установил Паулинью.

Матч прошел на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония).

Бразилия, набрав три очка, возглавила группу D. Ниже расположились: Кот-д'Ивуар (3), Саудовская Аравия и Германия (0).

Олимпийские игры --2020 (м)

Группа D. 1-й тур

Бразилия U23 — Германия U23 (4:2)

Голы: 1:0 — Ришарлисон (7), 2:0 — Ришарлисон (22), 3:0 — Ришарлисон (30), 3:1 — Надим Амири (57), 3:2 — Рагнар Ахе (84), 4:2 — Паулинью (90+5).

Ранее сообщалось, что на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио между Украиной и Крымом проведена граница.