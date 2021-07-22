Червиченко намекнул на договорный характер матчей «Зенита» и «Нижнего Новгорода»

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» не вылетит из высшего дивизиона в сезоне-2021/22.

«С уверенностью скажу, что «Нижний Новгород» не покинет Премьер-лигу в этом розыгрыше. Как минимум «Зениту» это невыгодно: они близкие друзья. До этого был «Оренбург», а теперь будет команда с питерским тренером Кержаковым. Я вам больше скажу, команда Кержакова даже сопротивляться не будет коллективу Семака. Как обычно РФС что-то скрывает от нас», — приводит слова бывшего президента красно-белых Sport24.

Матчи между новичком чемпионата и «Зенитом» состоятся 19-го ноября 2021 года в Санкт-Петербурге в рамках 15 тура РПЛ и 21-го мая 2022 года в Нижнем Новгороде в заключительном туре первенства.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов официально завершил карьеру.