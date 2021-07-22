Экс-футболист «Локомотива» объявил о завершении карьеры в 23 года

Бывший защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов официально завершил карьеру.

23-летний спортсмен заявил, что не играл восемь месяцев из-за серьезных проблем со здоровьем.

«Я пытался вернуться. Последнее время был с «Нижним Новгородом», они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя. Есть семья, и нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что тебе нельзя заниматься футболом, то выбора особо не остается. Да, решение тяжёлое, но жизнь на этом не заканчивается», — цитирует Лысова «Чемпионат.com».

Экс-игрок «железнодорожников» поблагодарил «Локомотив», воспитанником которого он является.

«Планирую остаться в футболе. Хочу заниматься тренерской деятельностью. Думаю, начну с детей. Надо получить лицензии и работать. Сейчас у меня такие планы. Посмотрим, моё это или нет. Но желание такое есть», — сказал Лысов.

Бывший футболист отметил, что всегда старался по максимуму выкладываться на тренировках.

«Может, где-то мне это и помешало. Значит, так было суждено», — заключил Лысов.

Защитник дебютировал за основную команду «Локомотива» в июле 2017 года. Всего он принял участие в 23-х матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями. В составе «железнодорожников» он стал чемпионом России (2017/18) и завоевал Суперкубок страны (2019).

Ранее сообщалось, что Лысов завершит карьеру из-за проблем с сосудами.