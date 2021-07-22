РУСАДА отреагировало на слова главы WADA о конце эпопеи с допингом в России

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов высказался о словах главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, о том, что организация больше не имеет дело с беспрецедентной системой допинговой поддержки в России.

«Сказанное лидером мирового антидопингового движения господином Витольдом Банькой в отношении России — это большой кредит доверия, который мне и моей команде удалось завоевать всего лишь за год моего руководства Российским антидопинговым агентством», — цитирует Буханова «РБК».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала слова Баньки.