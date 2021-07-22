ЦСКА объявил о продлении контракта с трехкратным чемпионом России

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

Как сообщается на официальном сайте команды, соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2022/23.

Дзагоев дебютировал за ЦСКА в 2008 году. В составе красно-синих 31-летний игрок трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2015), а также по четыре раза выигрывал Кубок (2008, 2009, 2011, 2013) и Суперкубок России (2009, 2013, 2014, 2018).

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице первенства. Красно-синие впервые с 2001 года не смогли завоевать путевку в еврокубки.

Ранее ЦСКА объявил об утверждении Алексея Березуцкого главным тренером команды. 15 июня ЦСКА объявил об отставке Ивицы Олича с поста главного тренера. Под руководством хорвата армейцы провели семь встреч чемпионата России, в которых одержали три победы, один матч сыграли вничью и потерпели три поражения.