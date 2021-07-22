Глава Олимпийского комитета России ответил на претензии по условиям проживания атлетов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил на критику спортсменов по условиям проживания в олимпийской деревне в Токио.

Функционер заявил, что объекты на территории строятся для жителей страны-хозяйки, поэтому существуют определенные особенности быта японцев.

«Эти особенности наглядно демонстрируют архитектурные различия между европейскими и японскими квартирами. Большинство спортсменов относятся адекватно — с юмором, иронией без какой-либо злобы. Конечно, есть недочеты, но это был первый день. Уже во второй себя все прекрасно чувствуют», — цитирует Позднякова РИА «Новости».

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее оргкомитет Олимпиады в Токио объяснил отсутствие холодильников в комнатах россиян.