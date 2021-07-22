Медведь едва не сорвал матч на Олимпиаде-2020

Встреча между сборными Японии и Австралии по софтболу на Олимпийских играх — 2020 в Токио едва не была сорвана из-за медведя, сообщает Japan Times.

По информации издания, животное было обнаружено в спортивном парке Азума, где расположен стадион. Отмечается, что медведя видели и накануне. На поиски зверя отправили всех охранников, которые работали на матче, однако найти его не удалось.

Для отпугивания медведя сотрудникам стадиона пришлось включать громкую музыку и взрывать фейерверки.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что утечка личных данных покупателей билетов на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио произошла в Японии