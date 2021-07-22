Режиссера церемоний на Олимпийских играх отстранили из-за шутки про Холокост

Режиссера церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси отстранили от работы после шутки про Холокост, передает Mainichi Shimbun.

В 1998 году Кобаяси, выступая в одном из комедийных дуэтов, разбросал по сцене бумажных человечков, предложив «поиграть в Холокост».

Кобаяси подвергся критике со стороны Центра Симона Визенталя. Организация занимается борьбой с проявлениями антисемитизма.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские атлеты не могут выступать под национальным флагом. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, отечественные спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее Японский музыкант Кэйго Оямада отказался работать на церемонии открытия летних Олимпийских игра — 2020 в Токио из-за скандала, связанного с издевательствами над одноклассниками в детстве. В Сети всплыли интервью 1994 и 1995 годов, в которых он рассказал о том, как издевался над сверстниками с особенностями развития.