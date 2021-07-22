Фетисов — о запрете медведя на ОИ: может, еще разговаривать по-русски запретят?

Депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов отреагировал на запрет медведя на Олимпиаде, передает LIFE.

«Олимпийские игры – это же соревнование государств. То есть гимн и флаг, является обязательным условием проведения Игр. Вообще-то, мишки водятся в разных частях планеты Земля. Может, еще дышать и разговаривать по-русски запретят в ближайшее время?» — сказал Фетисов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские атлеты не могут выступать под национальным флагом. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, отечественные спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о запрете для российских синхронисток выступать на Играх-2020 в Токио в купальниках с изображением медведя.

«Это все перебор, разумеется. Сборной Украины разрешили выступать в той самой форме, которую столько обсуждали на Евро-2020, а нам с медведем на купальнике нельзя», — сказала Журова.