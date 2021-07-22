Усэйн Болт заявил, что современные спринтеры получили несправедливое преимущество

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт поделился мнением о том, что современные спринтеры получили несправедливое преимущество благодаря технологии шипов для обуви.

«Когда мне об этом сказали, я не мог поверить, что мы пришли к этому. Что мы действительно регулируем шипы до уровня, при котором теперь у спортсменов появляется возможность бегать ещё быстрее. Это странно несправедливо. В прошлом обувные компании пытались изменить шипы, но тогда это запретили», — передает слова Болта The Guardian.

Болт является восьмикратным Олимпийским чемпионом. Также он 11 раз выигрывал чемпионат мира.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее сообщалось о том, что в соцсетях Международного олимпийского комитета (МОК) и «Токио-2020» запретили публиковать фотографии спортсменов, которые преклоняют колено.