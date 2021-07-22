Грушевский: если России попадет в тройку на ОИ, нам придумают новые санкции

Пародист Михаил Грушевский поделился ожиданиями от выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, передает «РБ Спорт».

«Я слышал, что США и Китай — вне конкуренции, но мы постараемся попасть в тройку. Наверное, это возможно. Я вам вот что скажу: если мы попадем в тройку, то они будут придумывать новые санкции. Нам не простят тройку призеров», — сказал Грушевский.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от Олимпиады в Токио.