Экс-игрок сборной Италии хочет подписать петицию за переигровку финала против Англии

Экс-игрок сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал новость о том, что английские фанаты требуют переиграть финальный матч Евро-2020 против итальянцев.

«Простите, а где можно подписать петицию о переигровке финала Италия — Англия? Мы победим еще тысячу раз», — написал Маркизио в Twitter.

Напомним, финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). Отметим, что итальянская команда выиграла все матчи на турнире.

Итальянцы выиграли европейское первенство уже во второй раз в своей истории. Первая победа была одержана в 1968 году. Тогда сборная Италии обыграла в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Ранее болельщик сборной Италии сделал татуировку после победы итальянцев в финале чемпионата Европы — 2020. На татуировке изображен итальянский капитан Джорджо Кьеллини, оттаскивающий за футболку полузащитника сборной Англии Букайо Саку от трофея Евро-2020.