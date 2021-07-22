Чемпион Испании в составе «Атлетико» рассказал об интересе к нему из России

Уругвайский футболист Диего Годин рассказал, что им интересуется клуб из России, передает Football Italia.

«У меня остался еще год по контракту, а также есть опция продления еще на сезон. Президент сказал, что они переживают некоторые экономические трудности, поэтому все игроки, по которым будет сделано выгодное предложение, могут уйти. Они получили предложение из России две-три недели назад, а также из Турции», — сказал Годин.

Напомним, сейчас Годин выступает за итальянский «Кальяри». В сезоне-2013/14 он стал чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико». Также защитник играл за миланский «Интер», и испанский «Вильярреал». В 2011 году Годин стал победителем Кубка Америки. В решающем матче уругвайцы обыграли Парагвай со счетом 3:0.

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