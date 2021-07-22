Одна из сборных отказалась от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпийских играх из-за пандемии коронавируса, передает AFP.

«В связи с ростом числа заражений COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в играх в Токио», — говорится с заявлении гвинейской команды.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Всего с 1 июля выявлен 81 случай заражения среди людей, имеющих отношение к проведению соревнований, включая спортсменов, персонал и членов делегаций.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что история с двумя российскими пловцами, случившаяся накануне Олимпиады-2020, говорит о том, что в России изменилась ситуация с допингом.