Футболистка сборной США рассказала о важности преклонения колена перед матчами ОИ

Футболистка сборной США Меган Рапино рассказала, почему важно преклонять колено перед матчами Олимпийских игр, передает OPB.

«В сборной США есть люди со всей страны, из всех слоев общества. Надо использовать Игры, чтобы принести миру много пользы. Мы на всемирной сцене. Все внимание СМИ и людей сосредоточены в одном месте, где присутствуют невероятные спортсмены со всего мира», — сказала Рапино.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) специально изменил правило, регламентирующее поведение участников Игр, чтобы спортсмены могли преклонять колено в честь движения «Black Lives Matter» без последствий.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее сообщалось о том, что впервые в олимпийской истории США флаг страны на церемонии открытия игр понесут два человека — баскетболистка Сью Берд и бейсболист Эдди Альварес.

40-летняя Берд станет второй женщиной, которая понесет флаг США на открытии Олимпиады. До нее в 2004 году это уже делала баскетболистка Дон Стейли.