Стас Пьеха ответил, жалко ли ему изгнанную из дома жену Безбородова

Певец Стас Пьеха прокомментировал «Газете.Ru» новость о том, что футбольный арбитр Владислав Безбородов выгнал свою супругу Ирину из дома.

Ранее стало известно, что женщина нанесла травмы семилетнему сыну Пьехи, а также ударила бабушку, которая пыталась его защитить.

«Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. И не касаться других вопросов — особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать.

Мы никак не были знакомы с Безбородовыми до этого конфликта. Люди просто заехали в один и тот же коттеджный поселок и совершенно случайно пересеклись», — рассказал певец.

Также Пьеха высказался о состоянии своего сына и его бабушки.

«Я, честно говоря, перегружен немножко за последние дни. Сын проходит обследования второй день. В интернете во всех пабликах есть все справки. Ничего нового пока нет. У бабушки болит шея, но я не знаю точного диагноза — не видел пока», — подытожил артист.

Ранее адвокат сообщил, какое наказание грозит супруге Безбородова за избиение сына Стаса Пьехи.