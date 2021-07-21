Адвокат оценил угрозы убийства со стороны жены Безбородова в адрес члена семьи Стаса Пьехи

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», как могут быть расценены слова супруги футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирины, которая заявила, что «нужно вообще убить» бабушку семилетнего сына Стаса Пьехи.

Видео с этими словами разместила в своем Instagram-аккаунте мать мальчика Наталья Горчакова.

Данную фразу Безбородова произнесла после того, как нанесла травмы сыну Пьехи и бабушке, которая за него вступилась.

«То, что она угрожала бабушке, — здесь никакой квалификации по Уголовному кодексу не будет. Чтобы была «Угроза убийством», нужно, чтобы человек взял какой-то предмет — например, нож или топор, — подошел и сказал: «Я тебя убью!». То есть угроза должна быть реальной, а словесные угрозы в счет не идут. Поэтому квалификации по «Угрозе убийством» здесь не будет», — отметил Калинов.

Ранее юрист сообщил, какое наказание грозит супруге судьи Безбородова за избиение сына Стаса Пьехи.