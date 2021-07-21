Чемпион Европы из России пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

Чемпион Европы по плаванию Илья Бородин пропустит Олимпиаду в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Бородин сдал положительный тест на сборе во Владивостоке. Он должен был стартовать в Токио на дистанциях 200 и 400 м комплексом.

«Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Илья один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это все-таки случилось. Он находится на изоляции. Болезнь протекает бессимптомно. У остальных спортсменов с тестами все в порядке, команда вылетает в Токио 22 июля», — прокомментировал ситуацию первый вице-президент федерации Виктор Авдиенко.

За последние сутки десять спортсменов, которые находятся уже в Японии, сдали положительные тесты на коронавирус.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил, что Олимпийские игры могут быть отменены.

Ранее оргкомитет Олимпиады в Токио прокомментировал возможную отмену Игр.