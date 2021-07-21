Оргкрмитет Олимпиады в Токио прокомментировал возможную отмену Игр

Оргкомитет Олимпиады в Токио прокомментировал возможную отмену Игр из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

«Мы выкладываемся на 120 процентов, чтобы провести успешную Олимпиаду. Соревнования по софтболу уже начались, а через два дня мы готовимся провести церемонию открытия», — сказал представитель оргкомитета.

За последние сутки десять спортсменов сдали положительные тесты на коронавирус.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил, что Олимпийские игры могут быть отменены.

«Мы не можем предсказать, как изменится число случаев заражения коронавирусом. Продолжим обсуждения, если будет всплеск случаев заражения. Мы договорились, что, основываясь на ситуации с коронавирусом, мы созовем пятисторонние переговоры снова», — сказал Муто.