Российский пилот «Формулы-3» рассказал об отсутствии водительских прав

Российский пилот «Формулы-3» Александр Смоляр рассказал об отсутствии водительских прав, передает «Спорт-Экспресс».

«Нет, у меня нет ни прав, ни машины. Конечно, встретить на дорогах можно, но не в качестве водителя. Желание получить права безусловно есть, так как я устал ездить на метро», — сказал Смоляр.

Смоляр, выступающий за французскую команду ART, занимает шестое место в общем зачете «Формулы-3», имея в активе 52 балла. Первую строчку занимает норвежец Деннис Хаугер, имея в активе 115 очков. Следующий этап соревнований пройдет в Венгрии 1 августа.

Ранее нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил недовольство поведением британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона во время вручения трофея за победу на Гран-при Великобритании «Формулы-1». Ему не понравилось, что семикратный чемпион, ставший виновником аварии голландца, активно праздновал успех.