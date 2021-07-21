Фанаты увидели в сообщении пресс-службы «ПСЖ» намек на трансфер Головина

Пресс-служба французского «ПСЖ» опубликовала в TikTok видео, на котором изображен футболист Лейвин Курзава в очках.

«Когда вечеринка не такая веселая, как вы планировали», — гласит подпись к видео.

Интересно, что в ролике звучит песня Любови Успенской «По полюшку».

Некоторые фанаты в комментариях предположили, что парижане намекают на трансфер игрока «Монако» Александра Головина.

В прошлом сезоне Лиги 1 российский хавбек набрал 14 очков по системе гол+пас, забив пять мячей и отдав девять результативных передач в 21 матче, что стало его личным рекордом в розыгрыше национального первенства. При этом стоит отметить, что часть сезона в Лиге 1 Головин пропустил, пока восстанавливался после повреждения, полученного во втором туре чемпионата.

Напомним, что чемпионом Франции по итогам завершившегося сезона стал «Лилль», прервавший трехлетнюю серию побед «Пари Сен-Жермен».

Ранее Головин не попал в символическую сборную Лиги 1 сезона-2020/21.