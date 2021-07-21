Российский волейболист объяснил значение нового девиза Олимпиады

Олимпийский чемпион 2012 года Тарас Хтей рассказал, что значит для него новый девиз Игр, передает RT.

«Не думаю, что идет речь о борьбе с разного рода неравенствами. Скорее есть желание поддержать всех атлетов, которые поехали в Токио. Страна подготовила спортсменов и верит в свою команду. Им сейчас приходится очень непросто. Они находятся в сложных условия», — сказал Хтей.

Сессия МОК 20 июля единогласно одобрила изменение олимпийского девиза на «Быстрее, выше, сильнее - вместе» (лат. Citius, altius, fortius - communis).

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден Олимпийским конгрессом в 1894 году перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1896 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.

Ранее депутат Государственной думы России Игорь Лебедев отреагировал на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) изменил девиз Олимпийских игр.