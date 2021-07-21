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Организаторы Олимпиады в Токио не исключили вариант с отменой Игр

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Global Look Press

Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил, что Олимпийские игры могут быть отменены, передает Sky Sports.

«Мы не можем предсказать, как изменится число случаев заражения коронавирусом. Продолжим обсуждения, если будет всплеск случаев заражения. Мы договорились, что, основываясь на ситуации с коронавирусом, мы созовем пятисторонние переговоры снова», — сказал Муто.

Также Муто отметил, что на данный момент заболеваемость коронавирусом может расти или падать.

«Мы подумаем о том, что нам следует предпринять, когда возникнет такая ситуация», — добавил он.

За последние сутки десять спортсменов сдали положительные тесты на коронавирус.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее американские гимнастки отказались жить в олимпийской деревне.

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