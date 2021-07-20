Пловчиха из США пропустит Паралимпиаду в Токио из-за отказа в личном помощнике

Слепоглухая пловчиха американка Ребекка Мейерс решила пропустить Паралимпийские игры в Токио из-за отказа комитета США (USOPC) предоставить ей сопровождающего для поездки в столицу Японии.

«Команда США и USOPC знают, что я глухая и слепая. Мне нужен личный помощник, которому я могу доверять. Они утверждают, что отказ связан с антиковидными ограничениями. Но я не верю, что дело только в этом. Комитет просто решил проигнорировать мою просьбу.

Я человек с ограниченными возможностями. Без помощника в Токио я не смогу чувствовать себя в безопасности. Как может организация, которая так гордится спортсменами с ограниченными возможностями, поступать так с теми же самыми спортсменами?» — цитирует спортсменкуESPN.

Мейерс является трехкратной паралимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро, бронзовым призером Олимпиады-2016 в Лондоне. 26-летняя спортсменка родилась с синдромом Ашера — редким генетическим заболеванием, она была глухой с рождения и постепенно теряла зрение.

Ранее спортсмен-паралимпиец Дмитрий Игнатов высказался в адрес известной журналистки Ксении Собчак, предъявившей претензии к телеканалу «Россия 24» по поводу названия их передачи «Одной ногой в Токио», которая посвящена Паралимпиаде.