Исинбаева объяснила, почему изменили олимпийский девиз

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева рассказала, почему изменили девиз Олимпийских игр.

«Сегодня на 138-й сессии МОК единогласно был принят новый олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

⠀

Почему добавили «вместе», спросите вы?!

Объяснение простое, если мы хотим сделать мир лучшим местом для жизни через спорт, мы должны объединиться, быть солидарными. Без единства и солидарности не может быть мира», – написала спортсменка в Instagram.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден Олимпийским конгрессом в 1894 году перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1896 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.

Под новым девизом пройдут Олимпийские игры — 2020 в Токио, которые запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года. Соревнования станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее официальный представитель МОК Марк Адамс объяснил, почему изменили олимпийский девиз.