Лукашенко призвал посла «набить морду» мэру Риги, когда тот менял флаг на хоккейном ЧМ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением о замене государственного флага во время проведения чемпионата мира — 2021 по хоккею в Риге.

«Если в Риге кто-то прикоснулся к белорусскому флагу и начал его снимать, посол Белоруссии должен публично с угрозой для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду», – приводит слова главы Белоруссии БЕЛТА.

Напомним, 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаги России и Белоруссии, которые находились на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира. Вместо государственного флага Белоруссии был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

Ранее депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков поделился мнением об инциденте с заменой флага Белоруссии на бело-красно-белый во время хоккейного чемпионата мира — 2021.