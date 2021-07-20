В МОК объяснили, почему был изменен олимпийский девиз

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил, почему изменили олимпийский девиз с более чем вековой историей.

Сессия МОК 20 июля единогласно одобрила изменение олимпийского девиза на «Быстрее, выше, сильнее - вместе» (лат. Citius, altius, fortius - communis).

«Идея слогана заключается в том, что ты не сможешь быть быстрее, выше или сильнее без команды, окружающей тебя. Это относится и к спорту, и к обычной жизни. Олимпийские ценности заключаются не только в личном превосходстве, что тоже важно, но и в том, что тебя окружает твоя команда, будь это тренер, семья или врач.

Идея этого изменения должна показать, если ты хочешь идти быстрее, то делай это самостоятельно, но если ты хочешь дойти далеко, то идти надо вместе», — сказал Адамс.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден Олимпийским конгрессом в 1894 году перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1896 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.

Под новым девизом пройдут Олимпийские игры — 2020 в Токио, которые запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года. Соревнования станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об изменении девиза Олимпийских игр.